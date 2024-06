No Ponto: Vinícola Vita Eterna, Dia dos Namorados e Café com Lojistas

> A Vita Eterna, de Pinto Bandeira, foi eleita a "Vinícola do Ano", do Guia Descorchados, superando 35 concorrentes do mercado brasileiro. A vinícola foi criada em 2017 pela família Tocchetto. O guia é uma das principais publicações de vinhos da América Latina, destacando também as melhores bebidas de mercados como Argentina, Chile, Uruguai, Peru e Bolívia. A Vita Eterna teve sete rótulos no ’TOP 10 Espumantes’’.

> Dia dos Namorados: a Nuvemshop aponta alta de 31,5% nas vendas das PMEs online gaúchas frente a 2023. O tíquete médio foi de R$ 275,90, e 50% das compras foram com Pix. O RS voltou ao levantamento, após ficar fora no Dia das Mães devido ao impacto das cheias. O SindilojasPOA apontou que 45% das lojas na Capital



> O Café com Lojistas, do SindilojasPOA, terá nesta segunda-feira (17) o painel Como vender mais em situação de crise?, com Rafael Rocha, às 8h30min, no Teatro do CIEE, em Porto Alegre.



