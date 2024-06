Governo do RS vai devolver ICMS de eletrodoméstico comprado por vítimas das cheias

Deve entrar em vigor em julho o programa de cashback (devolução) do ICMS de eletrodomésticos comprados por atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul. A coluna Minuto Varejo tinha noticiado que a Secretaria Estadual da Fazenda estava formatando o programa. Detalhes de como será a devolução estão sendo finalizados, informou o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

LEIA MAIS: Cashback de ICMS do eletro no RS e salários e empregos

Uma das regras deverá ser um limite de valor do eletro para ter a devolução, adianta Pereira. Ele explica que o consumidor até poderá comprar um equipamento de maior valor, mas terá o ICMS referente ao preço limite definido para a devolução que estará vinculada ao CPF dos consumidores, que já é uma informação exigida para o Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que tem uma seção de devolução.

Pereira explica ainda que o benefício estará vinculado a cadastros das famílias em auxílios da calamidade no Estado. Deve ser uma unidade por tipo de eletro por família com direito ao retorno do tributo, com alíquota de 17%. Entre os itens a serem contemplados, estarão, por exemplo, fogões, geladeiras e máquina de lavar e secar roupa.

"É importante que as pessoas incluam CPF ao fazer as compras, o que costuma ser uma prática nestas compras pelas varejistas", orienta o subsecretário, citando que a busca da devolução do tributo vai valer para quem está comprando, já comprou ou vai adquirir o equipamento.

O "cashback" dos eletros, pois se trata de retorno de valor do que foi pago, semelhante ao que se tem em compras em plataformas de e-commerce, seguirá o programa NFG.

O cashback da Nota Fiscal Gaúcha depende dos resultados da arrecadação do principal tributo do Estado. Com as inundações e seus impactos para milhares de empresas, já é esperado um grande rombo no ingresso de receita a partir de maio, o que deve afetar o retorno que já existe.

"A Procergs está trabalhando para concluirmos o sistema agora em junho, para rodarmos a operação e disponibilizarmos o primeiro resgate para o mês de julho", projeta Pereira.

Ele acrescenta que está sendo finalizado ainda o cadastro dos beneficiários e unificadas as regras com os programas existentes no governo estadual, como o Volta por Cima.