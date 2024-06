Recomeço: Cashback de ICMS do eletro no RS e salários e empregos

> Cashback do eletro: A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) está montando um programa para a devolução do ICMS pago pelos consumidores nas compras de eletrodomésticos. O subsecretário da Receita, Ricardo Neves Pereira, explica que o dinheiro vai ser reposto como no cashback do Nota Fiscal Gaúcha, que já tem retorno. A dica de Pereira é que as pessoas coloquem sempre CPF na nota de compra. Ele antecipa que deve ter um limite no valor do produto para ter devolução.