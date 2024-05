AutoZone, dos EUA, mantém expansão: "O RS precisa de investimentos"

Em meio à tragédia climática no Rio Grande do Sul, uma boa notícia. A maior redes de autopeças e serviços automotivos do mundo, com mais de 7 mil unidades e sede nos Estados Unidos, manterá os planos de expansão no mercado gaúcho. Serão mais nove lojas até 2025.

novas unidades será Inclusive em Canoas, uma das cidades mais atingidas e que mais sofre com as cheias. Hoje a marca tem apenas uma operação, Uma das, uma das cidades mais atingidas e que mais sofre com as cheias. Hoje a marca tem apenas uma operação, aberta em Alvorada, na Região Metropolitana, em 2023

Em resposta à coluna Minuto Varejo, a AutoZone confirmou que a unidade será aberta no segundo semestre. Será a próxima a estrear. Também será inaugurada uma unidade em São Leopoldo este ano. As instalações vão atrasar um pouco mais, frente ao plano inicial, devido às inundações, diz a rede.

Um detalhe bem importante. "A área onde ficará a nova loja em Canoas não chegou a alagar", informa a marca. O ponto será na avenida Boqueirão, 2354, no bairro Estância Velha. Em São Leopoldo, será na avenida João Corrêa, 350 no Morro do Espelho.



"Atualmente, temos 16 lojas no Sul do Brasil. Para este ano, pretendemos abrir mais duas unidades no Estado até o fim do ano e mais sete até 2025, incluindo Porto Alegre. Confiamos no mercado da região e, mais do que nunca, o Rio Grande do Sul precisa de apoio e investimentos", destaca, em nota à coluna, Maurício Braz, presidente no Brasil da varejista do setor automotivo.

As novas filiais em 2025 serão abertas em Porto Alegre (quatro), Caxias do Sul (1), Gravataí (1) e São Leopoldo (1).