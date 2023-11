Rede de autopeças dos EUA, AutoZone abrirá oito lojas no RS em 2024

Tem expansão no setor de supermercado no mercado gaúcho, mas tem também no varejo automecânico e com grife de fora do Brasil. A AutoZone, que abriu este ano a primeira unidade no Estado, informou à coluna Minuto Varejo que vai expandir e forte em 2024.

As novas unidades já estão mapeadas e com pontos até comprados em alguns casos, segundo a rede. Até agora a AutoZone tinha estacionado em Alvorada, na Região Metropolitana. Aliás, a cidade, colada à Capital, registra outros movimentos de varejo.



O avanço no território do Sul ocorre após a revendedora ultrapassar 100 filiais em São Paulo.



“Sabemos do potencial do Estado e nosso foco é levar um novo conceito para o mercado de autopeças em toda a região”, reforça, em nota, o presidente da marca no Brasil, Mauricio Bráz.



A lista de novas filiais da rede de autopeças e serviços tem até agora nove lojas, sendo três somente em Porto Alegre, nos bairros Cavalhada (Zona Sul), Cidade Baixa (ao lado do Centro Histórico) e Sarandi (Zona Norte) e duas em São Leopoldo. As demais unidades serão em Canoas, Caxias do Sul e Gravataí. A empresa, com mais de 6 mil lojas em diversos países, não informa o valor do investimento no grupo de pontos. Serão abertos 100 empregos diretos.



As localidades escolhidas seguiram identificação de potencial de mercado, disponibilidade de terrenos e qualidade da mão de obra, explica a AutoZone. O perfil de cliente da rede se divide entre consumidor final e oficinas mecânicas.