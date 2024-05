Havan vai doar produtos de loja inundada no RS

Em meio a prejuízo que pode chegar a R$ 30 milhões na loja que ficou quase submersa em Lajeado, no Vale do Taquari, a rede Havan decidiu doar os produtos da unidade que não foram afetados para vítimas das cheias no Rio Grande do Sul.

Pelo valor estimado da perda que foi projetada , é como montar um novo empreendimento, considerando projetos anteriores já erguidos no Estado pela rede.

A varejista ainda não tem avaliação do tamanho do dano causado na estrutura física da operação.

A ideia, diz a Havan, em nota, é doar a entidades na cidade que devem distribuir os produtos às comunidades.

A construção que tem a réplica da Estatua da Liberdade sofre pela segunda vez com as cheias. Em 2023, a unidade também foi afetada, mas não no nível da atual crise climática.