Ceasa monta operação provisória em mega CD da São João em Gravataí

A Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa-RS), maior base de fornecimento de hortigranjeiros do Estado, vai montar uma operação provisória no mega centro de distribuição da rede de farmácias São João. A medida foi comunicada pela direção da central de abastecimento.

sede na Zona Norte de Porto Alegre está inundada, impedindo o suprimento de alimentos .

Segundo a direção da central, a estrutura começa a operar no CD em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a partir desta quarta-feira (8). O CD fica no km 80, na freeway (BR-290).



"O local possui localização estratégica, com infraestrutura garantida pela Ceasa-RS. A medida vai assegurar o fornecimento contínuo de alimentos de todo o Estado", diz o presidente da empresa, Carlos Siegle. Segundo a central, o acesso fácil a diversas regiões pesou na definição do local.

Os caminhões vão estacionar na área externa do CD. A operação vai ser de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h.

A central informa que vai providenciar iluminação e acesso à internet. A São João vai fornecer também energia elétrica. Serão investidos R$ 300 mil para colocar o local em condição de operação, informa a Ceasa-RS, em nota.

Outra ação é a busca de produção que pode chegar até o local, já que muitas áreas estão sem acesso ou sofreram perdas devido às inundações históricas. O secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, explica que Emater e Ceasa estão identificando produtores e como fazer a logística para "assegurar o abastecimento contínuo".

Outra informação importante é que a área provisória no CD será disponibilizada tanto para atacadistas cadastrados como para outros produtores que queiram comercializar produtos. "Muitos produtores e atacadistas possuem estoques de até 90 dias. Mesmo diante de desafios climáticos, o fornecimento de alimentos está assegurado", diz a Ceasa, em nota.