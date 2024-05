Praia de Belas fecha e outros shoppings fecham mais cedo neste sábado

Depois de fechar mais cedo nessa sexta-feira (3) devido às chuvas, o Praia de Belas Shopping, próximo ao Guaíba em Porto Alegre, decidiu não abrir neste sábado (4).

Em nota, o empreendimento comunica a medida “devido às condições climáticas que afetam a circulação e a mobilidade em Porto Alegre”. Segundo o shopping, a condição climática prejudica a acessibilidade à região do empreendimento.



Outros shoppings, que não estão na proximidade do Guaíba, estão reduzindo o horário de funcionamento, fechando mais cedo neste sábado e com funcionamento opcional das lojas.

Entre eles, estão o Shopping João Pessoa e os Bourbon, do Grupo Zaffari. Os Bourbon Canoas, Passo Fundo, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Assis Brasil, Wallig, Ipiranga, Country e Teresópolis (Porto Alegre) e San Pellegrino (Caxias do Sul) operam até as 19h. Moinhos Shopping vai até as 20h.