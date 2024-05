Entidades e comércio recebem doações para atingidos pelas cheias no RS

A solidariedade é palavra de ordem em entidades do varejo e em complexos comerciais espalhados pelo Rio Grande do Sul. A mobilização para receber doações de itens não perecíveis e materiais de limpeza ocorre com instalação de pontos de coleta em diversas entidades e empresas e grupos do varejo e serviços.

Alimentos, cobertores, colchões, água e itens de limpeza estão na lista de doações mais buscadas. A Federação Varejista do RS convocou Câmara de Dirigentes Lojistas (CDLs) de municípios de todo o Estado para montarem pontos de coleta de doações.

Os shoppings da Multiplan em Porto Alegre (BarraShoppingSul) e Canoas (ParkShopping Canoas) estão recebendo doações na avenida Diário de Notícias, 300, na Capital, e na avenida Farroupilha, 4545, em Canoas. A rede de mais de 30 postos de combustíveis Farroupilha está recebendo colaborações, além das lojas da Alegrow.

O Shopping Total tem ponto de arrecadação de doações, com foco em itens como cobertores, roupas de cama e água. Os shoppings Iguatemi Porto Alegre, Praia de Belas e I Fashion Outlet Novo Hamburgo realizam a campanha Juntos pelo RS, com postos de arrecadação. Também são foco produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas, agasalhos, calçados, cobertores e alimentos não perecíveis.



O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e sindicatos filiados montaram pontos de coleta em suas sedes. A lista dos locais está no www.fecomercio-rs.org.br/sindicato. Unidades do Sesc e do Senac também estão na ação nas cidades onde têm operações que estão operando normalmente.



O Sindilojas Caxias também tem ponto de coleta na sede na rua Sinimbu, 1.415, 8º andar, no Centro de Caxias do Sul.

As lojas do supermercado Rissul em Porto Alegre (avenida São Pedro, 512, e avenida Cristóvão Colombo, 1980), Gravataí, Cachoeirinha, Viamão e Litoral e do Macromix Atacado de Porto Alegre e das regiões Metropolitana, vales do Sinos e do Paranhana, Serra Gaúcha e Litoral estão com pontos de coleta.

Os shoppings Pontal, na Capital, e o de Gravataí, Pelotas e Passo Fundo, administrados pelo Grupo AD, recebem doações de roupas de cama e banho, cobertores e colchões.