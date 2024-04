Partage Malls faz fórum inédito sobre varejo em Rio Grande

Rio Grande terá evento liderado pelo grupo Partage Malls, dono de empreendimento na cidade da Zona Sul do Estado. O 1º Fórum de Desenvolvimento do Varejo de Rio Grande e Região será na quarta-feira, às 19h, no Yacht Club.

O grupo lembra que faz encontros como este em quatro regiões do Brasil. Líderes, empresários, mídia e representantes do comércio vão focar em inovação e colaboração. Os painéis vão apresentar tendências e desafios do comércio regional.

Nos temas, estão Rio Grande e Região - Desenvolvimento e Negócios, com o prefeito da cidade, Fábio Branco, e o reitor da Universidade de Rio Grande, Danilo Giroldo. O vice-presidente da Câmara de Comércio local, Rafael Sá, falará sobre estratégias de crescimento e oportunidades de negócios.

Varejo no Sul do Brasil: Tradição, Inovação e Visão de Futuro terá Adriano Capobianco, diretor comercial e de novos negócios da Partage Malls, Cristina Franco, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Franchising, e o diretor de expansão da Riachuelo, Júlio Macedo.