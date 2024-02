"Este ano será histórico para o Partage (Rio Grande)", projeta diz diretor

Rio Grande ganha mais atenção de um dos grupos de shopping centers mais novatos do País. O Partage Malls é dono do Partage Shopping, que experimentou crescimento e novas operações em 2023. O diretor do grupo Adriano Capobianco fala, na entrevista, sobre as mudanças no modelo de shopping no pós-pandemia, o que puxa o crescimento agora, novos aportes em ativos e planos para o ativo gaúcho.

O Partage promoverá um fórum, em abril, para discutir o futuro da cidade, com recado claro aos rio-grandinos: “O shopping é parte e ajuda a economia local”, diz Capobianco.



Minuto Varejo - Como foi 2023 para os shoppings?

Adriano Capobianco - O ano de 2023 não foi um ano de grandes crescimentos, mas de avanço consolidado do setor. O que abre horizonte em 2024 para termos um ano de resultados melhores. Os shoppings mudaram o mix pós-pandemia, focando experiência e serviços, desde academia, escolas a bares, além de áreas de beleza. Os empreendimentos deixaram de depender do varejo tradicional. O entretenimento também explodiu, com projetos modernos e temáticos, e está bombando. Ou seja, os consumidores vão aos complexos “também” para comprar.

MV - E o desempenho do complexo em Rio Grande?

Capobianco - O shopping de Rio Grande teve abertura do supermercado Krolow, no fim de 2023, gerando um movimento extraordinário. A operação exigiu expansão de 6 mil metros quadrados. O fluxo do supermercado gerou influência para todas as lojas. Foi um ano de recorde de vendas. O momento é interessante em Rio Grande. Tivemos o maior movimento desde a inauguração em 2015. Parte disso vem também da economia da cidade que vive uma retomada pelo impacto do porto e reinvestimentos ligados ao polo naval. Não captaríamos isso se não tivéssemos com operações sinérgicas, entre o shopping e as demais atividades locais.

MV - Quais os planos para Rio Grande?

Capobianco - Não pensamos em expansão agora, mas em consolidar este momento, levar marcas que podem fazer do shopping o grande shopping do Sul do Estado. Este ano será histórico para o Partage, com a diversificação do mix, com novas operações e equipamentos. Temos hoje todas as marcas de varejo importantes. Vamos realizar um fórum de desenvolvimento do varejo para debater os rumos da cidade e região. O shopping é parte e ajuda a economia. A ideia é dar um novo impulso, pensar em como desenvolver e qualificar a região. O evento será em 25 de abril.

MV - Pode ter mais expansão em outros negócios do grupo?

Capobianco - O movimento de aquisição e venda no setor vai continuar, com menor espaço para greenfield (construção de novas unidades). São movimentos mais certeiros e objetivos, pois não têm grandes lacunas para muitos novos shoppings.