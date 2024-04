Salgado Filho terá Living Heineken

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, entrou na lista de expansão da operação direta ao consumidor da cervejaria Heineken que já está em complexos aeroportuários pelo País. A Heineken vai abrir até o fim de 2024 duas unidades de seu Living Heineken no Salgado Filho.

Um dos pontos ficará na praça de alimentação, com acesso do público que vai viajar ou já desembarcou ou que está no terminal, e no embarque doméstico do complexo na Capital.

Segundo nota da cervejaria, o fluxo e a aceitação do modelo pelo público que passa pelos terminais embalam a ampliação do número de espaços. Hoje, o Living Heineken está nos aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Vitória, Brasília, Curitiba, Maceió, Florianópolis e Confins. Além de Porto Alegre, os terminais de Recife, Goiânia, Foz do Iguaçu e Fortaleza vão ter unidades.

No Brasil, são 19 no total, incluindo bares e outros tipos de pontos. Porto Alegre tem hoje, em média, movimento de diário de mais de 20 mil passageiros.