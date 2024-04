Os novos quitutes da Leckerhaus

A Leckerhaus, uma das confeitarias icônicas de Porto Alegre, tem novidades e não é uma nova torta de mazipã, massa com base de amêndoas que faz a fama da casa. A safra de estreias da marca, que tem a principal operação no bairro Bela Vista, área nobre da Capital, abrange mais quitutes, um novo espaço, onde experiências e gostosuras prometem fisgar a clientela de todos as idades, e um novo braço do negócio, para levar a confeitaria onde ela não está e muita gente gostaria de encontrar, apostam as atuais proprietárias, as irmãs Luciana Giron e Bárbara Carrion. A "Lecker" vai se render às franquias, para abrir pontos fora de Porto Alegre, avisa a dupla, que não esconde a empolgação com as perspectivas de evolução da marca, com mais de 30 anos de história. "Na Capital, vamos manter apenas a loja atual. As pessoas vão continuar a ter de vir aqui para comprar as tortas", provoca Luciana.

A expansão já estava prevista desde que a dupla comprou o estabelecimento em 2019. A confeitaria, com a seleção de receitas exclusivas e produção própria, teve forte inspiração da descendência alemã da fundadora, Christa Sudbrack, que já faleceu. A família de Christa vendeu a empresa em 2016. Luciana e Bárbara são o terceiro comando do negócio. "Éramos consumidoras da casa. Hoje é um negócio de família", traduzem as irmãs. Os novos segmentos diversificam o portfólio, trazendo, por exemplo, sorvete, com o selo da Lecker Ice, e geram um envolvimento com a marca que antes acontecia mais no fluxo de chegada de frequentadores, compra ou consumo local ou nas residências. Neste último caso, entrará em cena a Biscoiteria da Lecker, que está sendo implantada no segundo piso do endereço na rua Teixeira Soares, 115. A Casa Adocicada, em uma tradução do alemão, vai revelar parte dos segredos dos biscoitos que encantam primeiro pelos olhos, devido ao design feito à mão, e depois pelo gosto. "A biscoiteria que fica na fábrica vem para cá", revela Bárbara. O segundo piso do estabelecimento vai ser o novo destino da produção. A reforma está acelerada. A previsão é de abertura em junho, diz Bárbara. O espaço estava ocioso desde que a loja se mudou no pós-pandemia da avenida Nilo Peçanha para a Bela Vista.

Luciana detalha que vai ter cozinha, fornos e bancada para que crianças e adultos coloquem a mão na massa, formatem os quitutes e desenhem nas suas fornadas. "Será um conceito completamente diferente. Vamos aumentar a variedade de produtos, que é do acervo original da confeitaria, mas será completamente artesanal. Serão novas receitas, mas não em grande quantidade. É quase impossível ter um biscoito igual ao outro", avisa ela. Parte da mística dos produtos está no time de confeiteiros da casa, muitos com quase a mesma idade da empresa. "Deixamos que eles trabalhem com toda a criatividade", completa a dupla. "Vamos ter concursos de quem pinta casinha de mel mais linda. A ideia é que seja um programa familiar e de diversão. As pessoas esperam por isso há muito tempo", descrevem. Para formatar a frente de experiência, a Leckerhaus buscou referência em negócios existentes em Nova York e Orlando, nos Estados Unidos, e no México.

A franquia deve ser lançada no segundo semestre. Segundo as empresárias, já há pessoas interessadas em ter unidades. A ideia é atuar com formato de quiosque e loja, com opções para atuar com a venda de tortas ou biscoitos. Um dos destinos deve ser a Serra Gaúcha. Mas a ideia é ter unidades fora do Estado. A linha de tortas é interminável, com mais de 40 tipos, e que conquistam pelo visual e sabor. A torta Casa Cor, criada para o evento de arquitetura e decoração, é a mais requisitada. "Nossas tortas podem ser congeladas por mais de seis meses", cita Luciana, como um diferencial. Muito recheio e um marzipã com uma base de amêndoas imbatível. Boa parte da influência veio de algo que está na trilha do negócio. "Éramos consumidoras da confeitaria. Às vezes, meu pai comprava três tortas para agradar as três filhas. Hoje é um negócio de família", recordam as irmãs.