Vulcabras mira loja própria e tênis acessível

O CEO da Vulcabras, Pedro Grendene Bartelle, é um fã das lojas esportivas multimarcas. Ao falar de planos da gigante de modelos esportivos no Brasil, Bartelle opina que faltam mais varejos que possam entregar, além do tênis, vestuário e acessórios. Para o ponto físico, o CEO diz que serão abertas mais unidades da marca Under Armour, que foi comprada junto coma Mizuno, negócios que elevaram o desempenho do grupo nos anos recentes. Aliás, ir ao mercado para comprar mais marcas está no roteiro da companhia, que já mapeia oportunidades. Bartelle adverte para liquidações com preços de artigos abaixo do custo, numa competição que marcou 2023.

Minuto Varejo - O que vai mudar na entrega ao usuário?

Pedro Grendene Bartelle - Personalização e customização. Hoje a gente sofre do efeito Netflix, quando você busca programação, percorre opções e desiste. No Ifood, é a mesma coisa. Muitos percorrem diferentes gastronomia e acabam decidindo fritar um ovo em casa. Isso é uma falta de personalização que a inteligência artificial (IA) vai conseguir trazer. Antes do usuário abrir o aplicativo, já vou saber a hora que ele consome, o que gosta, a que preço está e já vu dar uma oferta mais específica do que a mera disponibilidade do marketplace. Já estamos testando.

MV - Como é a reação do usuário?

Bartelle - O teste mexe com a curiosidade. Hoje, por um comando de voz, é possível a pessoa pedir ao app o que precisa, por exemplo, para fazer um bolo de cenoura. A IA entende tudo que precisa e gera a lista de compras pelo Ifood. O usuário vê na redução de tempo e simplicidade, que chamam de simplimess (inglês), maior ganho. Não é de dinheiro e tempo, mas a experiência fica mais suave.

MV - O que isso vai impactar na relação entre Ifood e restaurantes, como no quesito custo/taxa?

Bartelle - Não posso entrar nos número. O primeiro ponto é entender que o valor cobrado e o de mercado e o praticado quando se olha benchmark no Brasil ou fora. Independentemente disso, a gente quer ser solução one stop shop do restaurante. O que preciso hoje é simplificar a vida do dono do restaurante, que tem uma operação complexa. Isso passa por novas tecnologias e ter um sistema que antecipa e entende determinados problemas que ele tem e sim, concordo, eventualmente uma questão de preço mais na frente que tende a ser compensada quando a gente oferece mais serviço para o operador de alimentação. Parece contraditório dizer isso: vai oferecer mais produto e reduzir preço. É possível se o prestador estiver mais satisfeito e usando mais a minha plataforma.

MV - E o entregador: a IA e essas melhorias vão deixar a vida dele melhor?

Bartelle - Hoje já fazemos um "copilot", colaboração, ajudando ele não só financeiramente, mas onde ele deve ir e como deve trabalhar. A dica é: a vida na moto é a empresa dele. A gente está montando quase um apoio, e a IA vai dizer para ele não ir a uma determinada região porque há uma situação adversa, como um temporal vindo, ou vai para outra região que está com mais demanda de restaurantes. Isso também sobre melhor horário para ter mais pedidos onde ele atua.

MV - Ele vai percorrer distância menor e ter mais entregas?

Bartelle - O entregador vai ter mais planning. Eu já fiz algumas vezes entrega. O pior na jornada não é a hora que está fazendo a entrega, mas sim quando termina de fazer e olha para o celular e não tem um novo pedido. O entregador não sabe se volta ao restaurante ou se fica parado esperando. A gente quer eliminar isso oferecendo mais planejamento para ele saber quando deve trabalhar, onde e ganhar efetivamente mais.

MV - O uso de drones para entrega: estamos perto de ter isso no Brasil ou há ainda barreiras?

Bartelle - A barreira hoje é legal. Não temos legislação para efetivamente operar e entregar um lanche. Se tivéssemos isso, já temos hoje tecnologia que faz isso. A Ifood fez investimento em uma empresa chamada Speedbird, que é nacional e que teve aporte recente da Embraer, líder no mercado de drones para delivery. A gente fez testes hoje em São Paulo e Aracaju, em Alagoas. A tecnologia já funciona. Mas por que não vemos 5 mil aparelhos voando? Porque tem o impedimento legal.