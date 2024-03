Praia de Belas Shopping tem transfer gratuito para South Summit Brazil

Uma boa dica para quem vai participar do South Summit Brazil, que vai desta quarta-feira (20) a sexta-feira (22) em Porto Alegre. O Praia de Belas Shopping tem transfer oficial gratuito para o evento. O transporte de ida e volta até o Cais Mauá, palco do South Summit, no Centro Histórico, só tem uma condição.

A pessoa tem de apresentar credencial ou comprovante de compra do South Summit no lounge montado no Praia de Belas. O serviço começa às 8h e vai até a noite, com frequência de 30 em 30 minutos.

Segundo o shopping, o serviço é uma parceria com a Honda Kaizen RS.

Outro atrativo é quem estacionar no shopping vai pagar preço único de R$ 18,00 pelo dia. Basta mostrar as credenciais.



O ponto de partida do transfer é na avenida Praia de Belas, próximo à entrada da loja Camicado, que fica mais perto da avenida Ipiranga.



Já no South Summit Brazil, o ponto fica na Rua Andradas, próximo ao Museu do Trabalho, para acessar depois a área do evento no Cais Mauá.



