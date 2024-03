Vendas do varejo abrem 2024 em alta no RS e Brasil

O varejo abriu 2024 em alta, segundo dados da primeira Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume de vendas do varejo restrito (que reúne combustíveis, supers, lojas em geral e farmácias) cresceu 3,7% no Rio Grande do Sul e 2,5% no Brasil em janeiro frente a dezembro.

No varejo ampliado (veículos, materiais de construção e atacarejos), o avanço foi de 3,7% no Estado de 2,4% no País.

Frente a janeiro de 2023, o varejo restrito subiu 4,5% na atividade gaúcha e 4,1% no cenário nacional. Já o ampliado teve crescimento de 5% no Rio Grande do Sul e 6,8% no Brasil

Os supermercados tiveram a maior alta em janeiro no Estado no varejo restrito, com avanço de 11,8% em relação a janeiro de 2023 - a PMC não apresenta a variação do mês em relação ao anterior.

Outros setores gaúchos que foram bem na largada do ano, com aumento na comercialização foram: lojas de tecidos, vestuário e calçados (5,9%), farmácias(5,3%) e equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (6,4%).

Já no sentido inverso, tiveram queda o ramo de combustíveis, com recuo de 3,7%, o setor de móveis e eletrodomésticos (-0,3%), que mostra ainda resistência em manter recuperação e livros, jornais, revistas e papelaria, com redução forte de 23,1%. Esse setor poderá vir com melhor performance em fevereiro, devido à influência das vendas do material escolar.

O varejo ampliado, por segmentos, segmento de veículos, motocicletas, partes e peças teve alta de 7,2% na comercialização no primeiro mês do ano em relação ao mesmo mês de 2023. Atacarejos, formato de supermercado que sucedeu o hipermercado e registra forte expansão de lojas no Estado, venderam 6,5% mais e lojas de materiais de construção tiveram alta de 2,7%.

Nos segmentos, verifica-se claramente uma largada positiva do segmento como veículos, que enfrentou retração em boa parte do pós-pandemia, e reforço do desempenho ascendente de alimentação e medicamentos, muito associados à renda.