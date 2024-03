Varejo projeta melhora, mas espera que inadimplência ceda

O ano de 2024 vai ser melhor para o varejo do que o ano passado, mas a inadimplência em níveis elevados e que resiste a ceder é a pedra no sapato de uma recuperação com mais vitalidade. O cenário foi destacado por entidades e analistas que estiveram no Marcas de Quem Decide, no Teatro do Sesi, no complexo de eventos da Federação das Indústrias do RS (Fiergs).

"O comércio espera recuperação do desempenho este ano!", observou Vilson Noer, presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), entidade recém lançada. "O setor ainda passa por dificuldades, mas os sinais macroeconômicos estão melhores, com mais demanda", assinala Noer. "A confiança é necessária para consumir, além de emprego, renda e crédito", resumiu.

Suzana Vellinho, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), assinalou que o comércio ainda está com freio puxado devido à insegurança em relação às vendas e à oferta e ao custo do crédito. "O mercado financeiro está mais atrativo que o de consumo", lamentou ela.

Depois do verão e Carnaval, Vitor Koch, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-RS), avisa que o ano começou para valer, com expectativa de juros baixando mais, além de inflação também sob controle. "As pessoas podem recuperar o poder de compra", aposta Koch.

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antonio Cesa Longo, cita que o ano mostra que o cliente está cada vez mais atento e pesquisando mais preços, o que é facilitado por mais lojas no formato de atacarejos.

O ritmo ainda está lento no terceiro mês do ano, avalia Arcione Piva, presidente do Sindilojas POA. "Mas deve melhorar, com maior recuo de juros. A perspectiva de um segundo semestre bem melhor", acena Piva. Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do RS, cita indicadores positivos, como o aumento da renda per capita, que puxa a atividade econômica: "O varejo está ansioso por este avanço". Elisa Simão, sócia da PwC Brasil, cita que o setor financeiro vem melhorando controles ante o contexto de atrasos elevados de consumidores e preveniu: "Os controles ajudam a manter sob controle a evolução da inadimplência, mas ainda não se pode dizer quando vai ter redução de taxas."