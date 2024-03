Leiteria abre em novo endereço, aposta em ambiente e confeitaria própria

A nova Leiteria, que combina bar, cafeteria, confeitaria, parrilla e múltiplos espaços, abriu nesta sexta-feira (1º) pertinho do Parque da Redenção (Parque Farroupilha), em Porto Alegre, na mesma avenida, mas em outro número. A Leiteira 946, na avenida Venâncio Aires, veio com novidades, desde o ambiente, com mais iluminação natural e verde, esculturas de cachorros - que reforçam a proposta petfriedly -, e cardápio de doces e salgados agora de produção própria.

LEIA MAIS: Leiteria fecha e prepara reabertura em ponto maior e com novidades

"Esta operação reúne uma trajetória de sete anos do negócio e em tudo que pensamos em reunir e aplicar", diz o empresário e proprietário, Tiago Leite. A marca, sim, foi pensada a partir do sobrenome do empreendedor, que veio aos 14 anos de Progresso, no interior gaúcho, para Porto Alegre, fez "carreira" trabalhando em mercados de bairro e depois comprando unidades e apostando em novos segmentos.

Em ritmo de soft opening, a casa já teve fluxo desde a largada, por volta das 16h. Um pouco antes, Leite reuniu os mais de 40 funcionários e fez uma oração coletiva, encerrada com palmas e assobios, após um "Viva a Leiteria", puxada pelo empresário.

A finalização do local foi muito rápida. Faltavam dois dias para a abertura e alguns integrantes da equipe duvidavam que ficaria pronto para esta sexta-feira. "Teve um detalhe de ar-condicionado que tivemos de correr na última hora", conta Fernanda, mulher e sócia de Leite. No oitavo mês da gravidez da Lavigna, ela cuidou diretamente da decoração e layout.

"Montamos um espaço com mais verde e astral. Queremos que as pessoas se sintam bem aqui", avisa Fernanda. Muitos clientes que entraram nos primeiros minutos da operação estrear contaram que estavam ansiosos para conhecer, após acompanhar as finalizações da instalação. A primeira sede, na Venâncio, 639 , distante dois quarteirões do novo ponto, fechou no começo de fevereiro. O local vai virar um restaurante com serviço de bufê.

A nova Leiteria tem capacidade para 350 pessoas, 100 a mais que o antigo endereço. Atrativos como o brunch de sábado e domingo (café da manhã quase como almoço), café da tarde, parrilla e bar ganharam mais força, até pelos espaços - o bar é na frente, no deque e tem ainda as mesinhas na entrada, ao ar livre, seguindo o estilo da operação do bairro Auxiliadora. "Os clientes de lá adoram", cita Leite.