Grupo Pessi lança primeira moradia inteligente de Capão da Canoa

Cidade que viu a população crescer mais de 50% em 10 anos e com maior atração ainda no pós-pandemia de Covid-19, Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, terá o que deve ser o primeiro empreendimento com perfil de moradia inteligente. O conceito une serviços físicos e digitais autônomos, de mercado à mobilidade, no ambiente de um edifício residencial. O projeto uniu o Grupo Pessi e a startup Housi.

Segundo as empresas, o uso de recepção, lavanderia, mercado e aluguel de carro elétrico e bicicletas é feito por meio de aplicativos acessados pelo smartphone. As pessoas pagam pelo que usarem, no chamado pay per use. A ideia é oferecer custo mais baixos condominiais também.

O grupo projeta que a rentabilidade dos imóveis, para quem adquirir para investimento, é "até 30% superior ao aluguel tradicional".

"Capão da Canoa está entre os dez destinos mais procurados no ranking do Airbnb mundial. Isso diz muito sobre a demanda, ainda mais quando consideramos o déficit no setor hoteleiro do Litoral Norte”, observa o CEO do Grupo Pessi e vice-presidente e representante do Sinduscon-RS na região, Alfredo Pessi, em nota.

Markho Health Care terá diferentes serviços e faz parte de complexo que começa a ser erguido até fim de março na cidade (projeto)

A primeira experiência com as soluções será no Markho Health Care, que terá com 184 apartamentos, entre 20,77 metros quadrados e 84 metros quadrados. Nas instalações, .terá concierge na recepção, para apoiar a demanda de moradores e visitantes, lockers para encomendas, . O acesso é pelo Housi AppSpace, aplicativo de serviços.

Além disso, terá as áreas do Health Spa - com salão de beleza, salas de terapias manuais, fisioterapia, tratamentos naturais, relaxamento e massagem -, academia, Health Top, com piscina aquecida coberta e descoberta, solarium e área de convivência com vista para a cidade e o mar, pet place, social lounge, espaço parrilla, coworking, lavanderia e mercado autônomo.

O Markho Health Care integra o Markho Life Complex, com torre residencial, centro profissional, mall com praça de alimentação, prédio garagem com quase 700 vagas, centro de exames e diagnósticos e um hospital com heliponto.

Serão 78 mil metros quadrados de área construída que será executada em parceria com a construtora Tedesco. A obra do complexo começa até fim de março, com previsão de conclusão em quatro anos.

O Pessi atua desde 2002 e já entregou 11 empreendimentos, somando mais de 90 mil metros quadrados, e tem dois projetos em construção. O foco é o alto padrão, diz o grupo.