Por que a loja da Renner da Padre Chagas vai fechar?

A maior varejista de moda do Brasil, a gaúcha Lojas Renner, vai tirar de cena mais uma das suas unidades em Porto Alegre. Desta vez, será a filial em um dos bairros de classe média alta da Capital. Com isso, restará apenas uma operação de rua, a da histórica unidade da avenida Otávio Rocha, no Centro Histórico, e primeira a ser aberta pela varejista.

> VÍDEO: Colunista analisa o fechamento e aponta mudanças na região do Moinhos de Vento

A filial da rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, fecha nesta quarta-feira (21).

Em 2023, já havia sido desativada a filial que ficava no icônico prédio da Livraria do Globo

Por que a loja da rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, vai fechar? Esta é a pergunta que a colunista do Minuto Varejo, Patrícia Comunello, busca responder no vídeo que está nas redes sociais do JC.