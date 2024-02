Americanas abre dezenas de vagas em lojas e CD para Páscoa no RS

A Páscoa está multiplicando vagas temporárias no comércio e nas áreas de distribuição no Rio Grande do Sul. A gigante Americanas, que ainda está em recuperação judicial, abriu dezenas de postos para lojas em diversas regiões e no CD que tem em Gravataí.

LEIA MAIS: Shopping do Zaffari não terá mais loja da Americanas

Em nota, a varejista informa que são 212 empregos em 52 cidades, entre elas Porto Alegre, Caxias do Sul, Gramado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santana do Livramento, Santa Maria, Torres, Uruguaiana e Vacaria.

A oferta é para operador de loja. As inscrições vão até 15 de março pelo americanas.pandape.infojobs.com.br/Detail/865615, explica a rede.

Na área de distribuição, são 6 mil vagas em duas operações no País. Uberlândia, em Minas Gerais, e em Gravataí, no parque logístico onde a varejista tem sua logística. Candidatos têm apenas até sexta-feira (9) para se inscrever pelo americanas-entrega.pandape.infojobs.com.br/Detail/864535.

A marca chegou a reduzir, em 2022, o tamanho da área ocupada no complexo, seguindo ajustes para reduzir custos, antes mesmo de ingressar com o pedido de recuperação judicial, e ter ele aceito, em janeiro de 2023.

Cidades com vagas na Americanas para atuar na temporada de Páscoa:

Porto Alegre, Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Canela, Canoas, Capão da Canoa, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Estância Velha, Esteio, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gramado, Gravataí, Guaíba, Igrejinha, Ijuí, Itaqui, Lajeado, Montenegro, Nova Prata, Novo Hamburgo, Panambi, Parobé, Passo Fundo, Pelotas, Portão, Rio Grande, Rolante, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Santa Cruz Do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, Sapiranga, Soledade, Santo Antônio da Patrulha, Taquara, Torres, Tramandaí, Triunfo, Uruguaiana e Vacaria.