Outback abre em shopping de Passo Fundo após investimento de R$ 5 milhões

âncora decisiva em shopping center pós-pandemia, o que é reforçado pelos gestores de médios a grandes empreendimentos. Além disso, marcas de peso ampliam o alcance além de Porto Alegre. O Outback Steakhouse é um deles, ao investimento de R$ 5 milhões, segundo o franqueado. Gastronomia virou uma, o que é reforçado pelos gestores de médios a grandes empreendimentos. Além disso, marcas de peso ampliam o. O, ao desembarcar agora em Passo Fundo , maior mercado do Norte gaúcho, após, segundo o franqueado.

LEIA MAIS: Shopping do Zaffari terá Outback Steakhouse e mais duas novidades em 2024

A abertura é nesta segunda-feira (5) no Passo Fundo Shopping, um dos dois da cidade e o mais recente, que completou cinco anos no fim de 2023. Ainda no primeiro semestre, a rede famosa pela cebola gigante empanada (Bloomin' Onion, de cebola florescendo) terá a sétima operação, a ser inaugurada em um dos shoppings do Grupo Zaffari, no Bourbon Wallig, na Capital.

Em Passo Fundo, o Outback fica no acesso do estacionamento externo, no térreo, em área de 400 metros quadrados. O sócio-proprietário das unidades gaúchas, o empresário Moyses da Costa, não tem previsão de novas unidades, por enquanto.

A marca, que pertence ao grupo Bloomin Brands, dono também do Abbraccio (comida italiana) e Aussie Grill (carnes), entrou no Rio Grande do Sul em 2005, estreando no Shopping Iguatemi Porto Alegre.

Em 2012, chegou ao BarraShoppingSul, quando o complexo do grupo Multiplan abriu as portas na Zona Sul, da Capital. Em 2020, foi a vez do ParkShoppingCanoas, também do Multiplan. No ano seguinte (2021), veio o ponto no Praia de Belas Shopping.

No ano passado, a marca subiu a Serra com a operação no shopping Villagio Caxias, em Caxias do Sul.

No mundo, o Outback Steakhouse opera em três continentes. Além da América, está na Ásia e Oceania. No Brasil, são hoje 142 restaurantes em 57 cidades de 18 estados e no Distrito Federal. A temática australiana aparece no cardápio e ainda referências de esporte, turismo e paisagens icônicas e lazer.