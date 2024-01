Bob's abrirá no Aeroporto Salgado Filho e em mais duas cidades

A hamburgueria brasileira famosa pelo milk shake vai aumentar a presença no mercado gaúcho. A Bob's se prepara para "pousar" na área do embarque doméstico do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A coluna Minuto Varejo registrou que o espaço já está demarcado por um tapume com um "vem aí um novo Bob's".

LEIA MAIS: Hard Rock Cafe abre loja de produtos no Aeroporto de Porto Alegre

A abertura é prevista para março, diz a rede de franquias. A loja será a 15ª no Rio Grande do Sul. A unidade, a primeira no aeroporto da Capital, terá 54 metros quadrados e envolve aporte de R$ 1 milhão, feito pelo franqueado. Cerca de 20 pessoas devem trabalhar no fast-food.

Fabiano Lima, diretor de Expansão do Bob’s, informa, por nota, que a meta da marca "é manter o ritmo de inaugurações na Capital e no interior, como exemplo, Santa Maria, e na Serra Gaúcha". Já estão confirmadas novas lojas a serem abertas em Pelotas e Guaíba nos próximos meses, adianta o diretor.

"O nosso diferencial está em modelos de negócio adaptáveis, além das lojas de rua, shoppings e drive-thru, a meta também é investir em pontos com alto fluxo de pessoas como aeroportos, grandes avenidas, postos de combustíveis, supermercados/atacadões e rodovias", lista o executivo.

Além disso, o Bob's também está trilhando caminho que outros nomes da alimentação, muitos estrangeiros, estão fazendo de desembarcar em localidades médias, não só com grande população. "A estratégia é de abrir restaurantes em cidades com pelo menos 80 mil habitantes", mapeia o diretor.

A unidade da área do embarque terá layout do modelo Bob’s Conecta, "baseado nas tendências globais e urbanas desenvolvido para oferecer ao consumidor uma experiência diferenciada, com estratégia omnichannel".

O Bob's terá, no embarque, concorrentes, mas não no mesmo tipo de lanches. A Pizza Hut e o Doog têm pontos próximos. Outras marcas como McDonald's, Subway e Johnny Rockets, os três de origem norte-americana.

A franquia soma mais de mil pontos pelo Brasil. Nos últimos cinco anos, ganhou mais de 120 novos franqueados, informa Lima. Há unidades em mais 12 aeroportos pelo País: Santos Dumont e Galeão (RJ), Guarulhos e Congonhas (SP), Luís Eduardo Magalhães, em Salvador (BA), Porto Velho (RO), Teresina (PI), Belém (PA), Macapá (AP), Zumbi dos Palmares em Maceió (AL), Recife/Guararapes (PE) e São José dos Pinhais (PR).

Fraport projeta mais unidades no 'shopping' do Salgado Filho

É um aeroporto, mas bem que poderia ser um shopping center pelo número de lojas em diferentes segmentos, compondo o chamado mix. O terminal tem mais de 100 áreas comerciais, entre varejos de mercadorias e alimentação e serviços de mobilidade.

Somente em 2023 passaram a operar 17 marcas. Na lista, estão Doog (cachorro-quente), Ambaar Embarque internacional, Prime Transfer, Locasul, Universo Turismo, Vooar Premium, My Family, Quiero Café, Prawer, Boutique do Sul (quiosque no embarque doméstico), Deltaexpresso, Hard Rock Shop, NBA Park, Criamigos, Minimundo, Global Exchange e Vila da Mônica.