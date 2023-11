SouthRock fecha Starbucks em Porto Alegre e demite em meio à crise

A primeira baixa da crise envolvendo o grupo SouthRock, que opera marcas como Starbucks, Subway, Eataly e Fridays no Brasil e entrou com pedido de recuperação Judicial (RJ), foi registrada em Porto Alegre. Uma das seis cafeterias da Starbucks existentes no Estado fechou. A marca abriu a primeira operação em 2021.

Sobre a RJ, que deixou de fora a Subway, a Justiça de São Paulo pediu perícia antes de decidir sobre o pedido e negou liminar para suspender notificação feita pela Starbucks International rescindindo o acordo de licença da marca com a atual operadora brasileira e empresas ligadas a ela.

em nota em resposta a questionamentos do Minuto Varejo que acompanha a RJ, mas diz que não comenta tratativas com seus operadores. A gigante de cafeterias informou,que acompanha a RJ,

A unidade ficava no check-in do Aeroporto Internacional Salgado Filho, onde tem mais duas lojas. Era a mais recente a ser aberta na área do terminal. Com a medida, o quadro, com 10 a 12 pessoas, foi demitido.

A SouthRock não comentou o fechamento da cafeteria e diz que, na manifestação sobre o pedido de RJ, feito na última terça-feira (31 de outubro), havia citado que seriam feitos "ajustes", entre eles "a revisão do número de lojas operantes, do calendário de aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders, bem como de sua força de trabalho”.

O site Antagonista informou que pelo menos 42 cafeterias já teriam sido fechadas.

A coluna Minuto Varejo apurou, em conversa com pessoas que trabalham em outra unidade do terminal - uma fica no desembarque doméstico e outra no embarque doméstico -, que mais cortes de pessoal estariam ocorrendo em outros pontos da marca.

Um critério que pode ter sido utilizado para fechar a unidade do check-in do aeroporto pode ter sido a receita, que seria a menor entre as três que existiam no terminal.

Na Capital, ainda há lojas no BarraShoppingSul e na Galeria Chaves, no Centro Histórico. A outra unidade é no ParkShopping Canoas. Outras duas previstas para abrir viraram incerteza. No Praia de Belas Shopping, na Capital, a previsão era este mês, mas o próprio empreendimento agora diz, em nota, que não comenta questões de lojistas. No Villagio Caxias, na Serra, a instalação já tinha sido adiada para 2024, e a direção informa que aguarda posição do operador.

Funcionários de uma das lojas do aeroporto estão apreensivos e acompanhando a evolução do caso. A expectativa é que não haja mais desativações. Segundo eles, as duas abertas cumprem metas de vendas acima do estipulado diariamente.