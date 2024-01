Kenpo Sports, de Caxias do Sul, desembarca perto da Orla de Porto Alegre

Não é de hoje que varejos do interior encaram a briga por mercado em Porto Alegre. A coluna Minuto Varejo já noticiou exemplos recentes que têm algo em comum: são de Caxias do Sul. A última a desembarcar na Capital foi a Kenpo Sports, com mais de 30 anos de operação e duas filiais com conceito de megaloja na sede na Serra.

A Kenpo foca em marcas esportivas líderes no segmento, de roupas a acessórios.

O diretor e principal gestor da marca, Julio César Bettiato, explica, até para apresentar o varejo aos consumidores, que o nome Kenpo vem da arte marcial, que já teve artigos no mix da loja.

"Agringolamos o nome, que também é fácil de pronunciar", conta Bettiato.

Loja no Trend Orla tem 90 metros quadrados e apresenta parte do mix de produtos da marca. Foto: Patrícia Comunello/JC

"A gente planejava a expansão, e Porto Alegre era o plano A", revela o diretor. "A Capital e região têm mercado potencial grande. São mais de 3 milhões de pessoas. Também buscamos desafios", responde Bettiato, ao ser questionado pela colunista se não teria outros destinos na Serra, antes de buscar o maior polo de varejo do Estado. "Fazemos coisas diferentes para ter resultados diferentes", arremata o lojista, sobre a aposta em Porto Alegre e o que espera colher.

"Hoje as lojas de material esportivo estão muito em shopping centers. O trabalho que queremos fazer é mais voltado a clientes que correm, fazem caminhadas e outros esportes, além de termos espaço para fazer eventos", descreve o varejista.

A Kenpo está no Trend Orla, mall do grupo Dallasanta, bem em frente ao Praia de Belas Shopping e próximo ao Guaíba, ponto de aglomeração e fluxo de público potencial. O aporte foi de R$ 300 mil na montagem. A filial é compacta, com 90 metros quadrados e tem mix bem reduzido (10% do portfólio da Serra), mas selecionado para dar conta de demanda que vai de beach tennis, natação, corridas e fãs de times de futebol.

"São produtos de ponta e muita tecnologia e temos lançamentos mundiais de tênis e roupas", cita ele. A loja abriu no começo de dezembro e deve começar a ter ativações, como ações em parceria com marcas, adianta Bettiato. Muito do que o público já tem em Caxias vai descer para fazer parte do cardápio da nova operação.