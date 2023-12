Produtos da Termolar assinados por Suárez serão vendidos até março

O atacante uruguaio Luis Suárez já se despediu do Grêmio para se transferir ao Inter Miami, mas os produtos com a assinatura do mais recente ídolo dos gremistas podem ainda ser comprados. A linha exclusiva com térmica, copo e cuia da Termolar pode ser adquirida até março de 2024, informou a marca.

garrafa térmica, copo Pub e cuia Tupi. Segundo a Termolar, a linha exclusiva elevou em 10% a comercialização do segmento premium da operação. A empresa também tem parceria em Os itens estão à venda no site da empresa e na GremioMania. É a coleção de ídolos do Inter

"Um fato interessante é que a procura pelos itens aumentou desde que o atleta encerrou seu vínculo com o clube. As pessoas querem uma recordação para prolongar esta memória incrível que foi a passagem do Suárez pelo Grêmio em 2023”, comenta, em nota, Roberto Wickert, gerente de marketing, produto e e-commerce da fabricante gaúcha, com sede em Porto Alegre.