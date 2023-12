"Oconsumidor está mais receoso e cauteloso", alerta Patricia Palermo

Tem uma Patricia Palermo que os seguidores conhecem no Instagram. E outra que é a economista-chefe da Fecomércio-RS. Mas as duas Patricias convergem e se completam na hora de traduzir ou ampliar o alcance de explicações do típico economês. A Patricia, da rede social, usa metáforas para explicar juros, quando devem subir ou não, e um tema que entrou na pauta: os impactos do envelhecimento da população. A coluna conversou coma economia sobre juros a expectativas dos consumidores. Por que o pessimismo continua alto, mesmo quando indicadores da economia melhoram? .

Minuto Varejo - O juro vai cair?

Patricia Palermo - A resposta é depende, porque o varejo tem tido um desempenho que chamo de heterogêneo. Não dá para falar de forma geral. Este ano os supermercados e as farmácias tiveram um ano bom. já eletromóveis, não. Com a perspectiva de redução de juros, eletromóveis devem ter uma melhora em 2024. Já os que dependem de renda e emprego, é uma grande interrogação, pois vão depender de alguns elementos, como a estabilização da reforma tributária, o cenário internacional e da confiança dos empresários, principalmente os do comércio, e consumidores. Avaliações vão de ano um pouco melhor ou um pouco pior, mas para mim está mais para igual ou um pouco pior, pelo que tenho apurado ao acompanhar várias discussões de orçamentos e cenários.

MV - Por que a população preocuipa?

Patricia - Tem processo de desinflação em 2024, em ritmo menor e vai influenciar as decisões do banco Central. O cenário externo não pode ser ignorado, e tem componentes como as taxas de juros de países que concorrem com atração de investimentos e questão fiscal. A mais importante dos três elementos é a quetsão fiscal. Se o governo chutar o pau da barraca, vamos ter problemas, como o BC abandonar o compromisso com o controle da inflação. "O governo pode continuar baixando sem ter condições, devido ao descontrole inflacionário, o que é o pior que ficar baixando a taxa".

MV - Loja física ou tudo omni?

Patricia - 2023 foi o ano da loja física, de resgate à retomada. Os shopping centers têm passado por isso. O próximo ano deve ser de continuidade, mas o fortalecimento da loja física que é omnichannel, mais digital, integrada e com mais dados. Não é a analógica. Já o e-commerce, que andou de lado em 2023, tanto no ano como na Black Friday, deve seguir neste ritmo em 2024.

MV - O varejo melhora em 2024?

Patricia - O grande vetor de crescimento será o desempenho dos segmentos mais sensíveis ao crédito e taxa de juros, como materiais de cosntrução, veículos, móveis, eletros e informática, justamente refletindo a queda de taxas que ocorre e continua em 2024. Os setores mais sensíveis à renda, como de supermercados a farmácias e combustíveis, devem manter a resiliência, pois a inflação deve cair, o mercado de trabalho deve permanecer relativamente aquecido, o que deve colaborar para ganhos reais de salários, não na mesma velocidade de 2023.

MV - O que o varejo precisa observar?

Patricia - São três elementos que precisam etsar no radar em 2024: renda real, confiança dos consumidores e crédito. O primeiro define o poder de compra das pessoas. No segundo, se os consumidores não estiverem confiantes não vão gastar. O erceiro abrange as condições de acesso a crédito, desde facilidade e custo dos recursos.

MV - O que pode tirar os sono dos varejistas?

Patricia - Precisa mais segurança jurídica, como em temas de legislação tributária e previdência, citando desde elevação de impostos como a retirada da desoneração da folha. "Hoje não se tem e isso gera instabilidade na tomada de decisões". bens duráveis floi muito acanhado - auto e moveis - inflação alta e juros altos. Mais lojas? Pequeno e médio varejo sem aberturas, pois o clima será ainda de insegurança sobre a política econômica".