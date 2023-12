No Ponto: KFC, Leitura, Bella Città, Pop Center, SouthRock e Subway e Criamigos

> A KFC, frango frito do Tio Sam, , frango frito do Tio Sam, abriu no segundo piso do Bourbon Shopping São Leopoldo , primeira na cidade.

> A mineira Livraria Leitura já opera no Villagio Caxias, em Caxias do Sul. "Em um ambiente centrado no consumo, as livrarias oferecem uma pausa", diz o CEO da narca, Marcus Salles. A rede tem 110 unidades no País e projeta mais 10 em 2024.

> O Shopping Bella Città, em Passo Fundo, ganhou duas novas operações: Laboratório de Análises do Hospital de Clínicas e Arranjos Express.

> O Pop Center, em Porto Alegre, projeta alta de 50% nas vendas do Natal, puxadas pela abertura nos dois próximos domingos.

> Da SouthRock (SR), operadora da Starbucks, Eataly e Fridays, sobre Subway: "A SR está passando por restruturações internas e isso inclui revisões na gestão da operação da Subway no Brasil".

> Mais ICMS X menos incentivos: dirigente de entidade alerta que muitos lojistas preferem corte de benefícios, que favorecem alguns setores, em vez de alíquota maior, que elevará a conta de quase todo o varejo.

> A Criamigos, de Gramado, espera faturar R$ 22 milhões com a coleção Doce Natal, com quitute dentro dos bichinhos de pelúcia, 15% acima de 2022.