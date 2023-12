Dell Anno investe R$ 10 milhões em primeira loja em Nova York

Nova York, palco do varejo global e maior ponto de atração nos Estados Unidos, entrou mesmo no radar e nos investimentos de marcas de mobiliário de alto padrão do Rio Grande do Sul. Depois da Herval, de Dois Irmãos, abrir showroom da Uultis, agora é a vez do grupo Unicasa instalar a primeira loja e própria da Della Anno na Big Apple.

A coluna Minuto Varejo apurou o investimento foi de US$ 2 milhões, ou cerca de R$ 10 milhões. Também é a primeira loja de rua de uma grife brasileira de móveis planejados em Nova York, garante a marca gaúcha.

Em nota, o grupo destaca que a nova operação faz parte do plano de expansão internacional, "consolidando a presença e ampliando seu alcance no mercado norte-americano". A Unicasa tem ainda as marcas New e Casa Brasileira.



A Dell Anno chega a 10 pontos de venda no mercado norte-americano com a nova operação, que é a segunda própria no país. A outra e que foi de estreia fica em Miami. A maioria das unidades são na modalidade autorizada, explica o grupo.

A nova loja fica na rua 25, número 36, no lado Oeste, entre a quinta e a sexta avenidas, em Manhattan, em um endereço mega valorizado e de concentração de varejo de grandes marcas em diversos segmentos. A Dell Anno Manhattan tem 350 metros quadrados.

Segundo o grupo, a nova frente de varejo vai atender clientes "que buscam soluções personalizadas para ambientes residenciais com foco em single family". Segundo a Unicasa, a loja de Nova York tem linha exclusiva desenvolvida para o mercado do país e que deve ser lançada no Brasil.



“Essa expansão representa um passo significativo em nossa jornada internacional. Estamos certos de que isso trará ainda mais experiência para continuarmos nossa operação no Brasil”, diz Gustavo Dall’Onder, diretor-presidente da Unicasa, em nota.

Na frente externa, a Unicasa tem ainda 30 showrooms em países da América do Sul e América Central, Europa, África e Oriente Médio.