Mercado de Nova York atrai marcas gaúchas

O Rio Grande do Sul está mais perto de Nova York do que muita gente imagina. Por tabela, do mercado americano de itens para consumidor final. Exemplos de varejos que a coluna rastreou na Big Apple atestam a inserção de marcas gaúchas. São eles a estreante Uultis, do grupo Herval, produto da Josapar (arroz São João), erva-mate Ximango e quitutes da Guimarães e Volta Atelier, com bolsas e acessórios da designer de moda Fernanda Daudt. Os produtos estão em regiões bem diferentes na ilha de Manhattan, com pontos de fluxo ou focados em clientes. A Uultis, em latim é Desejo e com mobiliário de alto padrão da Herval, abriu show room em fim de setembro no New York Design Center, na Lexington, 200, um dos complexos de venda com pegada contemporânea e que é muito buscado por profissionais da área. "Os modelos e perfil de design vêm atraindo muitos profissionais e estamos em uma região que é referência no setor", diz a direitora do show room, Nicole Kapit. A coluna foi ao prédio com diversos andares dedicados a mobiliários, decoração e outros componentes. A Uultis faz parte da expansão nos Estados Unidos. A loja tem 230 metros quadrados. O vice-presidente da Herval Corporation, Rodrigo Seger, explica que a ideia é ter uma rede de lojas da marca nas principais cidades americanas. "Nova York foi escolhida para a primeira loja por ser uma cidade que tem um mercado bastante grande para produtos como a da marca", observa Seger. A Uultis em Nova York é piloto para testar o mercado. "A partir disso, até 2025, projetamos abrir entre seis e oito lojas nos EUA."

Fernanda está com as coleções da Volta Atelier em uma das unidades da Flying Solo, no bairro do Soho, uma região lançadora de tendências e com os principais players do mercado fashion. A operação é colaborativa e reúne dezenas de marcas de diverssos criadores do mundo. Há outras brasileiras como a gaúcha. "A gente trabalha com o Centro de Atendimento ao Imigrante, em Caxias do Sul, são mulheres imigrantes do Haiti, por exemplo, que recebem kits dos modelos de bolsas para fazer e assinam cada item que está à venda na Flying", diz. "A gente acredita que a sustentabilidade ambiental anda de mãos dadas com a social. O material é buscado nas indústrias e não é transformado", explica Fernanda. Outra ponta de varejo é o Braziian Market, que fica na rua 77, no Upper East Side, e abriu em fim de setembro, com foco em produtos brasileiros, com itens gaúchos, alémd e pão de queijo, guaraná, esmalte de marca brasileira, camisa da Seleção Brasileira e chocolate Bis.