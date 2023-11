Comercial Zaffari vai abrir mais seis Stok Center em 2024

Com três lojas de seu atacarejo sendo abertas na sequência - Porto Alegre e Alvorada, na última segunda-feira, e Esteio em 19 de dezembro -, a Comercial Zaffari vai manter o ritmo forte de expansão em 2024, revelou o diretor-presidente do grupo, terceiro maior do setor supermercadista no Rio Grande do Sul, Sérgio Zaffari.

Zaffari diz que serão abertas seis unidades do Stok Center no ano que vem, repetindo a marca de aberturas deste ano, que já é recorde do grupo. Em 2022, haviam sido cinco novas lojas do Stok Center.

Há projetos já confirmados em Venâncio Aires, e a Comercial encaminha outros empreendimentos, que faltam acertos de obras e localização, em Cachoeirinha e Lajeado, segundo apurou a coluna.

A forte expansão orgânica (quando a empresa instala operações e não compra unidades de outras redes) do grupo de Passo Fundo no segmento, mais que dobrando o número de atacarejos entre 2020 e 2022, alavancou o faturamento e consagrou a Comercial com o maior crescimento no setor gaúcho.

Com isso, o rancho de novas lojas, como a coluna vem noticiando, vai continuar cheio, validando projeção da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).