Black Friday 2023 vendeu mais para 30% de lojistas em Porto Alegre

A temporada de 2023 da Black Friday teve vendas mais altas para 30% de lojistas de Porto Alegre ouvidos em levantamento do Sindilojas da Capital. Já 30% disseram que tiveram o mesmo faturamento que em 2022 e 25% registram fluxo menor. A medição captou o movimento de sexta-feira (24), que é oficialmente o dia da campanha, e dias seguintes em que se mantiveram as ações.O Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre mostrou ainda que 50% dos empreendedores ouvidos (59% de shopping center e cdentro comercial e 41% com pontos de rua) atingiram o que esperavam para a Black Friday deste ano. A sexta-feira teve a maior captação de vendas, para 86,5% dos entrevistados. A véspera (23) vem logo depois, com 10,8%, considerando os comércios que fizeram ações na data. O tíquete médio foi de R$ 1.232,00. A temporada, caracterizada por descontos maiores, teve promoção desde começo de novembro, o que acaba diluindo também a atração de concentrar as reduções em ou dia ou poucos dias, na sequência do dia 24, que é o que se vê em mercados como o dos Estados Unidos. Como o Natal já entrou no radar, a pesquisa apurou que 77% dos lojistas avaliou que a Black não afetou ou esvaziou a previsão da venda natalina, maior período de compras do varejo.O tipo de compra que dominou foi a que começou no digital e se prolongou para o físico, indicada por 60% dos lojistas. "A venda apenas no espaço físico ficou com 39%, e apenas no online, com cerca de 2%", destaca o núcleo, em nota. No digital, o acesso foi por site (54,1%), WhatsApp (34,4%), Instagram (9,8%) e Facebook (1,6%). Link de pagamento (62,3%), pix (27,9%) e cartão de crédito (9,8%) foram mais usados para pagar. Os produtos mais vendidos foram eletrodomésticos e eletroeletrônicos, com liderança de celeular (46,6%), seguido por fogões (26,7%) e geladeiras (23,3%). Camisetas (27,3%) foik o item mais buscado no vestuário. No mobiliário, sofás (55,6%) e mesas (50%) foram os mais comprados. “Entendemos que as vendas aconteceram, talvez não no valor desejado, mas o comércio esteve movimentado nos dias da Black. Os 50% que indicaram terem atingido a sua expectativa de faturamento, trazem um alívio e um apontamento de que o Natal seja mais forte", pontuou, na nota, o presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva.