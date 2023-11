Espetáculo de Natal da Magnabosco atrai quase 20 mil pessoas em Caxias

Quase 20 mil pessoas acompanharam uma das principais atrações natalinas na Serra Gaúcha. O Grande Espetáculo de Natal teve como palco a fachada e área em frente à centenária Magnabosco, que promove o evento que este ano foi inspirado em comemorações de Verona, na Itália, berço de imigrantes que vieram ao Rio Grande do Sul no século 19.

Segundo a Magnabosco, cerca de 18 mil pessoas acompanharam os dois dias. O espetáculo reuniu 200 profissionais, entre artistas e equipes de apoio.

O Grupo Tholl, de Pelotas, mostrou acrobacias e números circenses. Elenco local foi formado por bailarinos e artistas do Projeto Impulso, de Akacio Camargo, que atende crianças em vulnerabilidade social no bairro Planalto. O Coro da Unimed e a cantora Paola Delazzeri lideraram a trilha musical da duas noites.

Um dos momentos mais esperados foi o da exibição do vídeo mapping na fachada do prédio da varejista. Outra atração foi o Mercado de Natal, promovido no sábado (25), com assinatura da feira de moda, arte e design autoral Le Marché Chic e curadoria de Lulu Alberti.

"Foi possível encontrar trabalhos de artistas de moda, arte e design, com produções feitas à mão, enaltecendo a economia criativa e novos empreendedores", diz a loja, em nota.

Sobre o espetáculo, o CEO da Magnabosco, Pedro Horn Sehbe, idealizador e diretor geral do espetáculo, disse que a ideia é "continuar levando uma mensagem de esperança e luz e promovendo a união comunitária em Caxias do Sul".

"O fio condutor deste ano foi a luz sob suas diversas formas, e tudo isso foi apresentado com magia, alegria e encantamento”, complementa Sehbe, na nota.

O Grande Espetáculo de Natal teve financiamento do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, com patrocínio das Lojas Magnabosco, da Unimed Nordeste/RS, da Hyva e do Andreazza.