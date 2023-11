Magnabosco revela data e detalhes do Grande Espetáculo de Natal de 2023

Uma das marcas centenárias do varejo de Caxias do Sul revelou os detalhes da maior atração artística da temporada natalina na cidade. A sétima edição de "O Grande Espetáculo de Natal" será em 25 e 26 de novembro em frente à Magnabosco, com sua fachada icônica na área central de Caxias. Este ano a atração foi inspirada no Natal de Verona, uma das principais cidades da região do Vêneto, que é o principal berço da imigração italiana para o território gaúcho no século 19.

LEIA MAIS: Centenária Magnabosco busca loja que o consumidor deseja encontrar

"O espetáculo desse ano foi pensado para reforçar o espírito comunitário e para engrandecer a importância dos múltiplos simbolismos do Natal: a fé, a renovação da esperança, o amor ao próximo. O roteiro de encantamento e magia deixa cada ano maior, mais vivo, mais alegre e mais iluminado o coração de nossa cidade", comenta o CEO da varejista, Pedro Horn Sehbe, que é o idealizador do projeto.

O espetáculo é inserido em leis de incentivo à Cultura e conta com patrocínio de Unimed Nordeste/RS, Hyva e Andreazza, com apoio do Instituto Elisabetha Randon.

O espetáculo teve formato renovado em 2022. A diretora executiva e produtora cultural Cali Troian diz que as mudanças garantiram mais conforto e espaço para o público. Um dos nomes da cena de teatro circense gaúcho, o grupo Tholl, e elenco local comandam as apresentações. Há integrantes do Projeto Impulso, de Akacio Camargo, que atende crianças em vulnerabilidade social no bairro Planalto. O Coro da Unimed também faz parte do espetáculo. .

São 2 mil lugares sentados, entre cadeiras e arquibancada, novidade deste ano. "Quem quiser poderá levar sua cadeira também, pois terá um espaço reservado para isso”, adianta a diretora executiva. O espetáculo observa ainda a acessibilidade e terá interpretação em Libras e audiodescrição, além de transmissão on-line ao vivo nas duas noites pelo YouTube do Grande Espetáculo.



Verona tem celebrações na Piazza della Repubblica, que atrai moradores e turistas. A varejista compara o palco à praça Dante Alighieri. A Magnabosco vai promover o Mercado de Natal, na rua Montaury, com artistas autorais de moda, arte e design, com produções feitas à mão. O Mercado de Natal tem assinatura da Le Marché, com curadoria de Lulu Alberti, informa a varejista.

O grupo Tholl e elenco local retratarão "uma lembrança, um sonho de um grande parreiral onde turistas viajarão nas belezas, aromas e sabores das uvas e seus derivados".