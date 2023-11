Feirão para acertar dívidas é prorrogado no Estado

A 6ª edição do Super Feirão Zero Dívida foi prorrogada até a próxima quarta-feira. A campanha, que começou no dia 20, encerraria nesta sexta-feira. A população pode fazer negociações presenciais nos balcões de atendimentos das entidades empresariais de mais de 100 municípios. Em Porto Alegre, o atendimento é na avenida Júlio de Castilhos, 377, na sede da CDL Porto Alegre, que promove o feirão. As pessoas podem flexibilizar parcelamentos, prorrogar prazos e ter descontos de até 99% nos valores.

O Super Feirão conta com cerca de R$ 147 bilhões disponíveis para negociação, que correspondem a 5 milhões de CPFs com dívidas ativas em todo o Rio Grande do Sul. A campanha é realizada em mais de 248 municípios e conta com cerca de 3 mil empresas participantes. Com patamares de inadimplência elevados no RS e na Capital, o Super Feirão Zero Dívida tem o objetivo de colaborar com a redução dos percentuais. O Indicador de Inadimplência CDL POA, em outubro, registrou o inadimplemento de 30,53% no Rio Grande do Sul e de 33,50% em Porto Alegre, para pessoas físicas, o que resulta em 2,595 milhões de gaúchos e 348,8 mil porto-alegrenses negativados.

Para o presidente da CDL POA, Irio Piva, a campanha promove a sustentabilidade do crédito em nível regional, ajudando os consumidores e as empresas a zerarem suas dívidas. "O Super Feirão Zero Dívida trará descontos e condições vantajosas aos consumidores, além de configurar uma oportunidade para os lojistas recuperarem ativos por meio de uma boa renegociação com benefícios. Este movimento de enfrentar a inadimplência é prioritário para melhorar a qualidade de vida das pessoas e favorecer o ambiente de negócios", argumenta.

Para participar de forma online, o consumidor deverá acessar o site do Super Feirão Zero Dívida e começar uma conversa com o assistente virtual 'Renê'.