Super Feirão Zero Dívida 2023 vai durar cinco dias

A sexta edição do Super Feirão Zero Dívida começa na segunda-feira (20) e vai até dia 24 em mais 240 municípios gaúchos, informou a CDL Porto Alegre, que organiza a ação com entidades parceiras ligadas ao varejo no Estado.

Serão mais de 100 pontos de atendimento presenciais, diz a CDL-POA. "Cerca de 3 mil empresas aderiram ao Super Feirão Zero Dívida", informa a entidade.

Em Porto Alegre, o consumidor poderá negociar suas dívidas no Centro de Atendimento ao Consumidor (Ceacon), na avenida Júlio de Castilhos, 377, no Centro Histórico. A negociação pode ser feita on-line, pelo superfeiraozerodivida.com.br.



A CDL-POA aposta que as pessoas vão buscar as condições de acerto para reduzir o endividamento antes do Natal e virar o ano com a situação positiva em birôs de análise de crédito.

O Indicador de Inadimplência, apurado pela câmara porto-alegrense com dados da Boa Vista, teve taxa de 30,53% de atrasados entre pessoas físicas no Rio Grande do Sul e de 33,5% em Porto Alegre. Com isso, a estimativa é de mais de 2,5 milhões de gaúchos e 348,8 mil porto-alegrenses negativados.