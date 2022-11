Feirões de dívidas recebem grande número de inadimplentes no RS

Dívida de R$ 1,07 a R$ 8 mil. Devedor com deficiência auditiva que negocia em Libras o acerto de débitos. Sino que toca para festejar a negociação de atrasados. Os feirões para repactuar ou quitar dívidas em atraso mostram a diversidade dos devedores, seja em valor de débitos ou tempo de atraso, e registram uma demanda que surpreende os organizadores.

São duas campanhas em ação no Rio Grande do Sul. O Super Feirão Zero Dívida, liderado pela CDL Porto Alegre e dezenas de entidades em 200 cidades que vai até 18 de novembro - online até dia 17 e presencial no último dia -, e o Feirão Serasa Limpa Nome, com tenda física no Centro Histórico da Capital e que vai até este sábado (12).

"Só no primeiro dia tivemos mais procura que toda a edição de 2021", compara o gestor de crédito e cobrança da CDL-POA, Diego Ramos, citando que a renegociação aproveita a disponibilidade do 13º e os auxílios e vira oportunidade para lojistas recuperarem clientes.

Santos tocou o sino após parcelar débitos de mais de R$ 2 mil e exclamou aliviado: 'Tô livre'. Fotos: Patrícia Comunello/JC

Na tenda, a Serasa somou 3 mil acordos sobre dívidas em dois dias. "Está acima do esperado. A maior parte das pessoas que estão vindo quer sair com o boleto parcelado ou pagar com Pix na hora para liberar mais rápido o nome do cadastro negativo", diz Matheus Losi, coordenador da tenda.

"Tô livre", gritou Gabriel dos Santos, depois de bater o sino para comemorar o parcelamento da dívida de R$ 2 mil que ele só rolava há mais de 15 anos.

Na sequência, foi a vez da diarista Santa Bernadete da Siva dos Santos, que, além de sacudir o sino, assinou o nome no mural de quem fez acertos. "Agora posso comprar mais", brincou ela.

A aposentada Luecy Palacios Gonçalves foi ao Largo Glênio Peres porque precisava liberar o nome para fazer um empréstimo no banco.

"Descobri aqui que tenho contas atrasadas de R$ 1,07 e outra de R$ 14,00", contou Luecy, que já pediu o boleto para quitar.

O pedreiro Eduardo Siqueira Messias, que é surdo, encarou passivos de cerca de R$ 400,00 com a ajuda da negociadora Amanda Fernandes, que dominava a língua de Libras para auxiliar na solução para ele. "Quero pagar R$ 40,00 em atraso do celular e ver outras contas", listou Messias.

Na fila, à espera da vez, Cleber do Nascimento contou que queria colocar em dia o financiamento do carro e se livrar dos juros.

"Vou usar o dinheiro da rescisão para quitar, mas sem pagar juros", comentou Nascimento, que vai se mudar para o interior para assumir vaga de um concurso e quer começar vida nova sem débitos do passado.

Acerto de débitos em atraso

Super Feirão Zero Dívida (CDL Porto Alegre)

Até 18 de novembro

Online:superfeiraozerodivida.com.br

Presencial: dia 18, das 8h30min às 18h no Ceacon, na avenida Júlio de Castilhos, 377, Capital (CDL-POA)

Feirão Limpa Nome da Serasa (tenda em Porto Alegre)