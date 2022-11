Super Feirão Zero Dívida vai abranger 200 cidades do Rio Grande do Sul

Com a inadimplência batendo recorde no Rio Grande do Sul, a quinta edição do Super Feirão Zero Dívida (SFZD), promovido pela CDL Porto Alegre (CDL-POA), chega em boa hora. A iniciativa começa na segunda-feira (7) e vai até 18 de novembro.

Segundo a CDL-POA, mais de 135 entidades e 200 cidades vão estar no feirão este ano. Mais de 2 mil empresas do comércio, bancos, instituições de ensino e financeiras vão buscar as repactuações para reduzir o percentual de clientes com dificuldades de acesso a mais compras.

O feirão terá dois momentos: será virtual durante os 12 dias de negociação e presencial, que está sendo chamado de "Dia Z", em 18 de novembro, último dia da campanha.

Na frente digital, o assistente virtual ‘Renê’ será o principal interlocutor para os inadimplentes fazerem contato com as empresas participantes pelo site superfeiraozerodivida.com.br

Já o atendimento presencial será no Centro de Atendimento ao Consumidor (Ceacon), na avenida Júlio de Castilhos, 377, no Centro Histórico da Capital.

O Indicador de Inadimplência da CDL Porto Alegre, apurado em setembro com base de informações restritivas da Boa Vista SCPC, apontou 29,5% dos consumidores gaúchos e 31,8% dos porto-alegrenses com problemas de crédito, cheque ou protesto.

Em nota, o presidente da CDL-POA, Irio Piva, diz que a campanha trará descontos e condições vantajosas. "Este movimento de enfrentar a inadimplência é prioritário para melhorar a qualidade de vida das pessoas e favorecer o ambiente de negócios”, comenta Piva. O foco é reduzir os passivos dos consumidores para 2023.