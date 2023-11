Cadile's, rede calçadista de Ijuí, abre loja em Santa Cruz do Sul

A rede de calçados esportivos de Ijuí, na Região das Missões, acaba de pisar em mais uma cidade gaúcha. Com sua versão franquia, a Cadile’s expandiu para Santa Cruz do Sul, no Centro do Estado. É a segunda unidade dentro de crescimento projetado e que deve largada em 2023, com informações que a coluna Minuto Varejo já tinha veiculado.

Em abril, a Cadile's abriu no maior shopping da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), no ParkShopping Canoas. A operação foi considerada a primeira franquia da marca, que tem mais de 27 anos de história. Em Santa Cruz, a unidade fica rua Marechal Floriano, 425, no Centro. A calçadista tem lojas também em Santo Ângelo, Santa Rosa e Horizontina.





"Trazendo um conceito de moda esportiva direcionado às mais diversas faixas etárias, a Cadile’s Esportes tem como slogan “Movimento é vida”, que traz uma mensagem de que a vida em movimento é sinônimo de saúde e bem-estar, e isso está diretamente ligado à moda", diz Lucas Neuhaus, que dirige o negócio montado pelos pais Elenira e Valdir Neuhaus, que também estão na operação.



A rede vende produtos Adidas, Nike, Vans, Puma, Fila, Skechers, Umbro e Poker.

"A arquitetura das lojas foi inteiramente projetada para que os clientes se sintam bem desde o momento da entrada até a saída, tendo fácil acesso a todo o estoque de produtos disponíveis e um atendimento humanizado, preparado para tirar dúvidas sobre qualquer item oferecido, sejam eles acessórios, calçados ou confecções. Além de lojas físicas, a Cadile’s Esportes também possui um marketplace único, efetuando vendas para todo o país.