Rede do interior chega ao shopping do grande centro

A coluna Minuto Varejo acompanha a trajetória da Cadiles, rede de calçados nativa do interior gaúcho, desde 2018. Ou seja, antes mesmo de existir a coluna. O Jornal do Comércio conheceu Valdir Neuhaus e o filho Lucas quando a dupla foi à NRF Retai'ls Big Show em Nova York, na comitiva liderada pelo Sebrae-RS.

Lucas, com 18 anos na época, tinha ido com o pai para conferir as novidades da maior feira de inovação do setor no mundo e varejos que ditavam tendência na cidade. O jovem voltou para Ijuí, sede da Cadiles, e começou a mudar tudo, com o aval do pai, é claro.

"Decidimos fazer um jogo diferente. Revertemos de sapataria em geral para linhas esportivas", conta Lucas, em janeiro de 2023, aos 23 anos, formado em Administração e depois de voltar de mais uma NRF. A família, com seis lojas entre Ijuí, Santo Ângelo, Santa Rosa e Horizontina, vai dar o maior passo da história.

No começo de março, a Cadiles ganha a primeira operação em um grande centro gaúcho e em shopping center. Será no ParkShopping Canoas, na segunda maior economia gaúcha. A filial com 180 metros quadrados de área de venda envolve aporte entre R$ 900 mil e R$ 1 milhão e terá novas tecnologias, como tótens de acesso a produtos e que conecta com estoque de outras unidades e acelerando o omnichannel.

"As pessoas (do interior) não esperam este movimento, que é sair do interior para um shopping do grupo Multiplan, um dos maiores do País. Mas varejo vive de inovação, e sem o movimento do dono, gerente e equipe não vivem bem", traduz Lucas. A frase carrega ações que vêm sendo executadas há cinco anos. Um dos pilares foi injetar tecnologia, buscar grandes marcas e formar a cultura da empresa com as pessoas, que começa pelo recrutamento, diz ele. Atuar com grandes marcas tem vantagem no volume e prestígio. "Hoje somos a cliente número 1 da Nike no Estado", orgulha-se Lucas. Na receita, a evolução veio no tíquete médio, que passou de R$ 200,00 para R$ 350,00.

E não vai parar por aí a escalada da rede. Pisar com os modelos Nike, Adidas e Fila pertinho de Porto Alegre abre um novo momento.

"Vamos começar com a franquia. A loja de Canoas vai ser referência, vai atrair pessoas de outros estados", aposta ele.

"Já estamos com tudo fechado, planilha de custos, formato, queremos entrar em cidades entre 100 mil e 200 mil habitantes. Podemos ter 17 lojas no Estado e depois vamos para fora. Já tem lojista interessado em Passo Fundo e na Capital", avisa.

A meta é ter 60 a 100 unidades físicas em cinco anos. Uma ideia é atrair lojista de calçados que queira converter a bandeira, acessando o modelo da Cadiles. Cada franquia deve envolver aporte de R$ 400 mil a R$ 600 mil, com estoque.

"Com o sistema que vamos implantar, é possível as lojas suprirem a demanda. Além disso, a Nike vai atender com estoque dela o que não tivermos", cita Lucas.

Esta operação será comandada a partir do marketplace que a rede estreia em fevereiro. Para isso, forma mais R$ 600 mil em recursos. "Trabalhamos com recursos próprios, reinvestindo o que temos ganho no negócio", explica o filho do Valdir, hoje no financeiro, e Elenira.

"O varejo é cada vez mais especialista", disse Lucas, na última quarta-feira, para a plateia lotada no teatro da Unisinos, quando ele e mais dois pequenos empreendedores subiram no palco do Pós-NRF, promovido pela CDL Porto Alegre. "Temos tudo muito bem alinhado, sabemos o que queremos, temos mercado, precisamos colocar isso em marcha".