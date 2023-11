SIM e Petronas fazem acordo para abrir postos de combustíveis no Brasil

Uma dobradinha entre a gaúcha SIM, maior varejista de postos de combustíveis de bandeira independente do Brasil, e a Petronas, estatal de petróleo da Malásia, garante a estreia da estrangeira no varejo do setor no Brasil. A investida começa por São Paulo, segundo nota da SIM, divulgada nesta sexta-feira (10).

O grupo gaúcho, que atua ainda com distribuição e petroquímica e tem varejo no Estado e em Santa Catarina, firmou parceira para trazer ao País a tecnologia da Petronas. O ingresso por São Paulo se deve ao tamanho e abertura do mercado "à inovação", diz a rede gaúcha.

"Serão de três a cinco estações no eixo Campinas e São Paulo com a bandeira Petronas", revela o grupo do Sul do Brasil. Antes de ingressar no mercado, a malasiana fez pesquisas de mercado para entender os hábitos de consumo. O mercado paulista responde por 40% do consumo brasileiro do setor.



"Essa iniciativa de colaboração é uma oportunidade única para estarmos inseridos no mercado paulista", destacou, em nota, o presidente das Empresas SIM, Neco Argenta.

O acordo foi assinado nessa quinta-feira (9) entre Argenta e o CEO do grupo Petronas Internacional, Hezlinn Fariss Idris, e Ahmad Adly Alias, vice-presidente de refino, marketing e comércio (RM&T) da malasiana.

As empresas esperam abrir as unidades até junho de 2024, com geração de 80 a 100 empregos diretos, diz a SIM. A Petronas tem postos na Malásia e África.

Esta semana a SIM também anunciou a assinatura de contrato para comercializar o novo diesel R5 da Petrobras, com conteúdo renovável. O produto é desenvolvido com tecnologia que utiliza óleo vegetal na composição, contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa. A organização, sediada em Flores da Cunha, e proprietária da SIM, Rede de Postos, tem unidades nos três estados da Região Sul.