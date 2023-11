Shopping Pelotas vai ter expansão de área física e novas lojas

O maior shopping center da Zona Sul gaúcha vai ter expansão física. O Shopping Pelotas terá aumento de 44,3% da área bruta locável (ABL), que são espaços para uso de operações comerciais e de serviços. Serão duas fases de ampliação, segundo nota dos empreendedores.

O aporte total nas duas etapas, que vão somar 10,2 mil metros quadrados (m²) é projetado em R$ 30 milhões. O empreendimento tem 23,1 mil m². Com o acréscimo e após a execução das duas fases, vai alcançar 33,4 mil metros quadrados de ABL. A obra é anunciada quando o empreendimento completa 10 anos de implantação na cidade. É o único shopping pelotense.

A criação de mais ABL é decisiva para o futuro e novos planos de mix de atividades do mall. O Shopping Pelotas já alcança ocupação de 97% do espaço físico para operações, cita a AD Shopping, gestora do complexo e que dirige ainda o Gravataí Shopping, Passo Shopping e Pontal Shopping, na Capital.

Segundo a AD, a expansão na primeira fase vai ser feita na lateral do atual complexo que é voltada à avenida São Francisco de Paula. A segunda rodada de construção vai avançar na área em frente ao prédio. O estacionamento vai ganhar mais 558 vagas, elevado a oferta total a 1.523 posições para veículos.

Outro detalhe da expansão é que a etapa inicial seja destinada a restaurantes, lojas de serviços e concessionárias de veículos, segmento que vem entrando nos complexos. "As obras devem iniciar no final do segundo semestre de 2024 com duração prevista de 10 meses", completa a AD.

O coordenador de Administração Geral da AD Shopping, Mário Almeida, coordenador, disse, na nota, que a expansão vem sendo trabalhada há algum tempo e que a "ideia é reforçar o lado lifestyle, uma tendência mundial no mercado de shoppings". Almeida garante que há demanda de marcas para ocupar mais espaço.

Além de ganhar mais ABL, o Shopping Pelotas confirma mais cinco novas lojas e uma ampliação até o fim de dezembro. As novas serão Democrata, Zm Machine, Usaflex, Óticas Carol, Bagaggio e Royal Trudel. A Yoshake aumenta a área. No ano, estrearam Amo Vacinas, Som & Voz, Ivan Pons Kids, Tina Store, Pronto Nino, Espetiño, Life Vivara, Beagle e Star Brinquedos.

O fluxo médio mensal de visitantes é de 350 mil. No ano, até setembro, foram mais de 2,67 milhões de pessoas. O shopping soma mais mil empregos diretos. De janeiro a setembro, o complexo teve alta de 9,01% nas vendas totais e 7,2% nas mesmas lojas, frente ao mesmo período de 2022.

Como vai ser a expansão no Shopping Pelotas

ABL em 2023: 23,1 mil m²

Expansão de ABL: 10, 2 mil m² (em duas fases)

ABL pós-expansão: 33,4 mil m² (alta de 44,3%)

Vagas estacionamento: quase mil vagas para 1,5 mil

Investimento: R$ 30 milhões

Obras: fim de 2024 até 2025

Novas lojas e marcas que já abriram em 2023

Já abriram: Amo Vacinas, Som & Voz, Ivan Pons Kids, Tina Store, Pronto Nino, Espetiño, Life Vivara, Beagle e Star Brinquedos.

Abrem até dezembro: Democrata, Zm Machine, Usaflex, Óticas Carol, Bagaggio e Royal Trudel e ampliação da Yoshake.