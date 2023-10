Pontal Shopping terá novas operações até dezembro

Com 80% de ocupação da área bruta locável (ABL), o Pontal Shopping, o último empreendimento no setor a abrir em Porto Alegre, terá mais 20 novas operações até começo de 2024. Hoje são 66, com novas marcas chegando toda semana.Mas a lista de confirmados deve aumentar e superar as duas dezenas até dezembro, segundo a gerente geral, Amélia Siqueira, ex-I Fashion Outlet Novo Hamburgo.Entre as novas marcas, está o Banrisul, que terá uma agência no segundo piso, bem em frente à alameda central que conecta o acesso pela avenida Padre Cacique e a orla, onde fica o Parque Pontal. Será o único banco com operação física no empreendimento, segundo Amélia.