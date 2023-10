Depois da Azenha, Shopping de Carnes abre loja na zona Leste de Porto Alegre

Depois do bairro Azenha, o Shopping de Carnes, dos donos de um frigorífico da Serra, vai desembarcar na zona Leste de Porto Alegre. A primeira unidade na Capital foi montada onde chegou a funcionar a casa de carnes Boi de Ouro, que teve entre investidores o jogador e ex-Grêmio Douglas Costa

O novo ponto, que já chama a atenção com sua fachada vermelha, fica em um dos cruzamentos com maior fluxo da região leste, na ligação com Viamão, no cruzamento das avenidas Bento Gonçalves e Antônio de Carvalho.

A unidade abre em 8 de novembro, informa Edgar Barbieri, um dos diretores e proprietários do frigorífico Belmonte, com sede em Nova Bréscia. Barbieri adiantou à coluna Minuto Varejo que a marca poderá ter uma terceira operação na Capital.

O investimento para montar a nova filial foi de de R$ 2,5 milhões, diz Barbieri. Estão sendo abertos 35 empregos. "O tamanho é quase o mesmo da loja da Azenha", compara ele, citando que são 46 funcionários no ponto mas perto da região central da cidade. A estrutura no novo endereço também tem estacionamento em frente e no prédio, o que é uma vantagem para clientes.

A nova unidade fica em uma esquina, no térreo de um prédio residencial, gerando grande visibilidade. A fachada está pronta com o nome Shopping de Carnes Partenon. Barbieri adianta que o local vai ter cortes com preços mais acessíveis. "É carne direto da empresa (frigorífico)".

Segundo o diretor, o Shopping de Carnes registra de 20% a 30% nas vendas desde julho devido ao recuo dos preços da proteína animal. A loja aposta em levar cortes com qualidade por valor mais acessível. A mesma "receita" vai se repetir na nova operação, que terá também churrasco para levar.

O Belmonte entrou no varejo de carnes em Porto Alegre - na sede, eles já tem o mercado Bresciense -, por oportunidade e para resolver uma pendência do credor, após o fechamento da antiga operação no mesmo endereço na Azenha, que ficou apenas sete meses aberta.

Devido a dívidas, os donos encerraram o negócio. Um dos maiores débitos era justamente com o frigorífico da Serra, que negociou o repasse do ponto, para abater o passivo com carnes. A Boi de Ouro abriu em dezembro de 2021 com quatro sócios e que, segundo eles, teve aporte também de Douglas Costa. O investimento total teria sido R$ 6 milhões.