Travessia aproxima orla do Guaíba da região do Praia de Belas Shopping

Quem circula pela avenida Borges de Medeiros, na região do Praia de Belas Shopping, ganhou um caminho com mais estrutura e atrações para cruzar até a Orla do Guaíba. A Travessia da Orla, como foi batizada a conexão, já está liberada, com ciclovia, paisagismo e área para pets, com aporte que foi feito pelo shopping, que busca também se aproximar da porção mais badalada e alvo de novas incursões, com revitalizações e até empreendimentos, como o Pontal Shopping.