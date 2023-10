Megachurrasco em Santa Maria servirá 1,5 tonelada de carne de pecuária sustentável

Para valorizar um dos produtos mais valorizados no varejo gaúcho e fora do no Rio Grande do Sul, vem aí uma mega churrascada com carne com origem na pecuária baseada em alimentaçãoi a pasto.

A segunda edição do Best Beef Day, que é comandando pelo Frigorífico Silva, de Santa Maria e um dos principais players no processamento e fornecimento de cortes de raças bovinas com perfil de alta qualidade, será em 21 de outubro e com um banquete farto de carne, é claro.

A organização pretende servir 1,5 tonelada da proteína animal no assado.

"O Best Beef Day é uma churrascada a céu aberto que leva no nome a marca de cortes comercializada em nível nacional pela indústria gaúcha nas principais redes de mercados e boutiques do país", define a organização, em nota.



O palco do mega churrasco será o Espaço Esmeralda, na rua João Pereira Henrique 501, no Cerrito), em Santa Maria, no Centro do Estado. Os portões abrem ao meio-dia, com programação que vai até as 19h. "Serão mais de seis horas de open bar (com soft drinks, espumante e chope) e open food, em uma experiência única em meio à natureza", adianta, em nota, Magnus Costa, responsável pelo marketing do frigorífico.

Palco do mega churrasco será o Espaço Esmeralda, no Cerrito, em Santa Maria. Foto: Frigorífico Silva/Divulgação

Vão ser montadas 12 estações de carnes das principais linhas da indústria, como Black Label, Best Beef Hereford e Best Beef Angus. Também haverá atrações artísticas. Entre os assadores, estarão a churrasqueira Clarice Chwartzmann e o mestre parrillero Antônio Costaguta, o El Topador, embaixador do Frigorífico Silva.

Em 2022, 1,3 mil pessoas consumiram 900 quilos de carne, além de mil hambúrgueres, cita a organização. A meta é atrair 1,5 mil pessoas na nova edição. Os ingressos para o evento cusam R$ 360 para homens e R$ 230 para mulheres. Para comprar o tíquete, acessa https://bit.ly/3PUP4CD.

Outro cuidado e engajamento do Best Beef Day será o uso de copos e pratos retornáveis e medição, em parceria com o Sebrae e a empresa DB Server, de emissão de carbono.



Na sexta-feira (20), vai ocorrer o 1º Seminário da Pecuária Sustentável, incluindo técnicas de manejo que reduzem o impacto ambiental e promovem o bem-estar animal, a partir das 18h30mim no espaço Esmeralda.

Antônio Costaguta, Ana Doralina Menezes, do Programa Carne Angus, Anita Caiano e Felipe Azambuja, do Programa Carne Hereford, e Marcelo Fett Pinto, do Programa Estâncias Gaúchas falarão sobre os diferenciais da pecuária sulista. Para participar, basta levar três quilos de alimentos não perecíveis, informa o Silva. Há limite de vagas.