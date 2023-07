Carne gaúcha é atração em açougue do Carrefour inspirado em loja de Dubai

A inspiração foi em um hipermercado da maior varejista do Brasil que fica em Dubai. Mas a estrela é autenticamente gaúcha: a carne. A atração é uma das novidades da transformação da loja do grupo francês no BarraShoppingSul, em Porto Alegre

Na passagem de BIG (ex-grupo BIG, Walmart e Sonae) para Carrefour, a unidade ganhou um novo formato da área, com uma ilha onde os cortes de bovinos e cordeiros ficam em vitrines, com circulação 360 graus. O modelo é inédito no grupo no Brasil e nasce de uma parceria já consolidada com o programa Estâncias Gaúchas, que reúne cerca de 50 produtores.