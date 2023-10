Mercado Brasco abre em ritmo de teste e quer ser a sala de estar do Moinhos

Tem novo varejo no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e é a quinta unidade do Mercado Brasco. A marca montou a nova operação na esquina das ruas Luciana de Abreu e Padre Chagas. A casa, completamente reformada e com nova fachada, abriu em ritmo de teste, para convidados, explica Arthur Bolacell, um dos sócios diretores. Uma das apostas e uma espécie de propósito de Bolacell e do sócio Gabriel Drumond de Moraes é fazer do novo Brasco a sala de estar do bairro. Não vai ser difícil. Um dos ambientes, no segundo piso, foi cuidadosamente montado com sofá e aqueles tapetes, estilo persa, de muitas residências.