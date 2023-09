Mercado Brasco agita vizinhança antes de abrir loja no Moinhos de Vento

Prestes a abrir no coração do bairro Moinhos de Vento, a quinta loja do Mercado Brasco já agita a vizinhança. A obra que trouxe outro visual à casa da década de 1940, na esquina das ruas Padre Chagas e Luciana de Abreu, desperta a atenção, em meio ao vai-e-vem da região, com fluxo crescente em dias da semana e no fim de semana, atestam empreenddores do bairro.

"Vem logo Mercado Brasco", diz João Pedro Ribeiro,m do Rancho 141 e Burger House. A unidade abre no começo de outubro.

"Vamos ser a sala de estar do bairro", crava um dos sócios fundadores do negócio, com 10 anos e cinco unidades, Arthur Bolacell.

Mas antes disso, moradores e quem passar pela região podem conhecer o futuro varejo, que combina mercadinho, cafeteria e coworking, por meio de um QR Code adesivado no tapume da obra.

Ao capturar a imagem pela câmera do smartphone, a pessoa acessa as áreas da casa, com passeio pelos dois pisos e outros detalhes. Mais de 500 acessos foram registrados pelo Brasco.

"A realidade imersiva permite ter uma experiência antecipada sobre o que será o novo Mercado Brasco", avisa Bolacell. Além disso, o varejo consegue saber mais sobre o dispositivo, sem ferir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).