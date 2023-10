Super Beltrame abre loja no maior bairro de Santa Maria

Fazia um bom tempo que uma das principais redes de supermercado de Santa Maria e do interior queria desembarcar no maior bairro, que já tentou no passado se emancipar, da cidade e agora conseguiu. O Beltrame abre este mês a quinta loja e desta vez em Camobi, onde fica o campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A loja está pronta, com bandeira na fachada e só espera o sinal verde para abrir.

LEIA MAIS: Ranking da Agas 2022 revela maiores redes

ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) com dados de 2022, também representa o fim do jejum de seis anos sem novos pontos, cita a diretora de Marketing da rede, Raquel Beltrame. O Beltrame faturou R$ 345,1 milhões no ano passado. A nova filial da 19ª rede do Rio Grande do Sul , segundo o, também representa o, cita a diretora de Marketing da rede, Raquel Beltrame. O Beltrame faturou R$ 345,1 milhões no ano passado.

"Vamos liberar a data semana que vem. É outubro e vai ter novidade, com coisas diferentes que só terá nesta unidade", adianta Raquel, que é da família proprietária. "Nenhuma das nossas lojas é igual à outra."

Em Camobi, algumas diferenças vão passar por mais serviço ao cliente, dá a pista a diretora. Uma tendência que só ganha espaço nas lojas, principalmente ligada a facilidades para a rotina e passada no supermercado.

Outro detalhe importante na estratégia do ponto: a unidade será um hub de entregas e retirada das compras feitas pelos canais digitais, de marketplaces ao atendimento via WhatsApp. Raquel comenta que uma das metas é acelerar as vendas pelo digital.

A quinta operação foi erguida em terreno comprado pela empresa e fica na rua Silvino Jacob Zimmermann, 317. São 7,5 mil metros quadrados de área construída. A loja tem 2,2 mil metros quadrados de área de venda e mix com mais de 17 mil itens. Foram gerados 160 empregos diretos. O estacionamento fica no subsolo.

Gabriel Bachilli, um dos sócios do escritório de arquitetura e design Evo2B, focado em projetos de varejo e que desenvolveu a concepção do layout interno e externo, comunicação e iluminação, diz que a nova operação segue "conceito minimalista, com uma pegada inovadora, uso de materiais contemporâneos, cheia de novidades em termos de serviços e atendimento".

"É uma loja bem diferente", resume o sócio da Evo2B. "Ser minimalista é seguir uma linguagem mais limpa, com menos elementos, cores e texturas", explica o arquiteto.

"Os interiores estão sendo mantidos a sete chaves, pois é uma loja que vai marcar presença em Santa Maria", reforça Bachilli. A fachada segue referências da matriz, com atualizações. O mobiliário foi projetado para a loja e é um elemento importante na composição do ambiente, cita Bachilli.